شاهد.. لحظة هروب الجيش الإسرائيلي من المقاومة الفلسطينية

انتشرت عبر وسائل التواصل الإجتماعي اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، مقاطع فيديو لانسحاب جنود الاحتلال الإسرائيلي، مع مقاتلاتهم العسكرية من أمام مسلحي المقاومة الفلسطينية.

وتظهر المقاطع المصورة، مقاتلات إسرائيلية محمولة على ظهر شاحنات ضخمة، خلال عبورها في أحد الطرقات، إلى جانب وجود سيارات شرطة لحماية المقاتلات الإسرائيلية التي بلغ عددها اثنتين في الفيديو.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

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