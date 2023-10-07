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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من أعمال ربط محطة المستقبل برافع خزان السماكين

خلال الأعمال
خلال الأعمال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن الانتهاء من أعمال ربط الخط الرئيسي قطر 300 مم علي خط 400 مم علي طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والقادم من محطة مياه المستقبل لتغذية رافع خزان السماكين، وذلك لضخ المياه لمدينة اللقاحات والأمصال.

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وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي متابعته المستمرة ميدانيا جميع الأعمال التي تتم بمشروع تغذية مدينة اللقاحات والأمصال بمياه الشرب والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع، والذي تم الانتهاء أكثر من 95 % من مد وربط الشبكات، والذي يبلغ طوله 18 كم من محطة مياه المستقبل لتغذية المدينة بمياه الشرب بالتنسيق مع كافة المرافق الأخرى الغاز الطبيعى، والكهرباء، والاتصالات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أننا ملتزمون بالمخطط الزمني الكامل لتنفيذ بنود الأعمال، لافتا علي المتابعة المستمرة وعقد لقاءات واجتماعات دورية وبصفة أسبوعية لضمان سير الأعمال، وفقا للتوقيتات المحددة تمهيدًا للافتتاح الرسمي قريبا للمشروع باعتباره من أهم المشروعات القومية على أرض محافظة الإسماعيلية.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحى، والمعامل، وأعمال الملس والتظهير للشبكات والتي تتم بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الصحى، ومتابعة أعمال الصيانة التى تجرى لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية فى العمل، وبالإضافة الي العملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أننا تعاملنا مع عدة بلاغات عن كسور مفاجئة فى مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية، حيث انتقلت فرق الطوارئ ومهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها فى وقت قياسى، وفى فتره زمنية وجيزة، مشيدا بروح التعاون المثمر بين تلك الفرق فى سرعة التحرك والتعامل مع الأعطال فور تلقى البلاغ، وذلك من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة في إقليم القناة.

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