شاهد.. إخراج جندي إسرائيلي من دبابته في غزة

نشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو لقوة العمل المقاومت في غزة ضد قوات الاحتلال، والتي أظهرت شجاعة كبيرة ضد الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضدهم.

وجرى تداول مقطع فيديو يظهر إخراج جندي إسرائيلي من دبابته بالقوة.

يأتي ذلك فيما تشهد مدن الإحتلال حالة فوضى كبيرة بعد العملية التي تخوضها قوات المقاومة.

تقع مدينة رهط في جنوب الأراضي المحتلة في قلب الوضع الأمني الذي يشمل إطلاق الصواريخ وتسلل المقاومين، في حين لا تمتلك المنطقة أي وسائل حماية تقريبًا من الهجوم، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وقال رئيس البلدية عطا أبو مديم لصحيفة “ذا ماركر”: "ربما توجد عشرة ملاجئ هنا في جميع أنحاء رهط، في مساحة تبلغ 45 ألف دونم".

وأضاف: "لقد طلبت خمسين درعاً واقية في الجولة الصاروخية السابقة، وقد أحضروا لي درعين".

وتابع رئيس البلدية: "بعد هذه الجولة، لن أعيد الأطفال إلى المدرسة. المدارس في المستوطنة مفتوحة، ومن ليس لديه منزل أو مأوى عليه البقاء في المدارس".

واستطرد: “أصيب خمسة من مدينة رهط، بإطلاق نار أثناء عملهم في الزراعة في الحقول المحيطة بقطاع غزة”.

وأوضح أن "امرأة تعمل في الزراعة أصيبت بجروح خطيرة في الرقبة. وليس لدي ما يؤكد ما إذا كانت الأسلحة أطلقت من قبل سكان غزة أو قوات الأمن".

وأفادت أنباء بوقوع هجوم بإطلاق نار على حي ألبات، أسفر عن عدد غير محدد من القتلى والجرحى.



https://x.com/AboodEmad__/status/1710563365976784964?s=20