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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف كباش وبلدة الفخاري بالقطاع

ارشيفي
ارشيفي

  
قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي "كباش" ومركبة شرقي بلدة الفخاري بخان يونس بقطاع غزة وارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين بحسب وكالة صفا.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أشارت في وقت سابق الي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفى الأندونيسي  بشكل مباشر بصاروخ واحد على الأقل، ما أدى لاستشهاد أحد العاملين، واصابة آخرين بجروح، اضافة الى تعطل محطة الاكسجين بداخلها.

كان جيش الاحتلال أطلق عملية السيوف الحديدية ردا علي طوفان الاقصي الذي أطلقتها حماس ضد إسرائيل حيث ذكر أن 2200 صاروخ عبروا الحدود مشيرا الي ان  هناك 10 مناطق تسلل اليها عناصر حماس وعبر البر والبحر وربما الأنفاق وعبر المظلات من الجو.

وقامت قوات  الاحتلال بقصف مناطق حدودية بشدة  بسبب توافد المواطنين للحدود.

فيما ناشد جيش الاحتلال المستوطنين عدم نشر أي مقاطع لما يجري

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