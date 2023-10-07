الجيش الإسرائيلي: كتائب القسام سيطرت على مقر فرقة غزة بعملية طوفان الأقصى

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن مقر فرقة غزة في معسكر رائيم يخضع لسيطرة كتائب عز الدين القسام، وأن المقاومة الفلسطينية تسللت أيضًا إلى مقر فرقة غزة في عملية طوفان الأقصى التي انطلقت صباح اليوم.

وبحسب ما نشرت صحيفة يديوعات أحرونوت الإسرائيلية، فقد أفادت التقارير أن "مقر فرقة غزة في معسكر رائيم يخضع لسيطرة كتائب عز الدين القسام"، وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال يدور أيضًا داخل القاعدة. القتال الآن على قدم وساق.

وذكرت الصحيفة، أنه يتم الآن في الجيش، التحقق من اشتباه التسلل عبر الأنفاق، ويبدو أنها تقترب من الأنفاق التي تظهر بقدر السياج أو العائق تحت الأرض.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".