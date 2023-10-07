شاهد .. المقاومة الفلسطينية تنقل أسيرة إسرائيلية إلى غزة المحاصرة

نشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو لقوة العمل المقاوم في غزة ضد قوات الاحتلال والذي أظهر شجاعة كبيرة ضد الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضدهم.



وجرى تداول مقطع فيديو يظهر اقتياد أسيرة إسرائيلية في مركبة صغيرة إلى داخل قطاع غزة .

https://x.com/YHneineh23772/status/1710567608234164297?s=20

يأتي ذلك فيما تشهد مدن الاحتلال حالة فوضى كبيرة بعد العملية التي تخوضها قوات المقاومة.

وبحسب ما ورد من صحف عبرية، أصيب أكثر من 120 شخصًا جراء سقوط صواريخ من غزة على مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

يأتي ذلك، فيما من المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لمجلس الوزراء في الساعة 17:00 مساء بالتوقيت المحلي.

كما سيعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييمًا للوضع في مقر الشرطة الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت السفارة الأمريكية في الأراضي المحتلة أنها "تراقب الوضع الأمني عن كثب" ويحتمي موظفوها في أماكنهم.

