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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كتائب القسام تعرض مشاهد للاستيلاء على كيبوتس خلال معارك طوفان الأقصى

مقاومة
مقاومة

نشرت كتائب القسام  مشاهد حصرية  لاعمال المقاومة  ضد الاحتلال ونجاحها الكبير في تخويف العدو.
وذكرت القسام في تغريدة ماتم الاستيلاء عليه في كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرق رفح ضمن معركة طوفان الأقصى.

ونشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو لقوة العمل المقاوم في غزة ضد قوات الاحتلال والذي أظهر شجاعة كبيرة ضد الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضدهم.
وجرى تداول مقطع فيديو يظهر اقتياد أسيرة إسرائيلية في مركبة صغيرة فيما تشهد مدن الإحتلال حالة فوضى كبيرة بعد العملية التي تخوضها قوات المقاومة.
وحسب ما ورد من صحف عبرية، أصيب أكثر من 120 شخصًا جراء سقوط صواريخ من غزة على مدن في جميع أنحاء إسرائيل.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا لمجلس الوزراء في الساعة 17:00 مساء بالتوقيت المحلي.
ويعقد وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ومفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي تقييمًا للوضع  في مقر الشرطة الإسرائيلية.
 

احتلال الاستيلاء على الحكومة الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية العدو

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