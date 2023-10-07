اشتعال النيران في مركز لشرطة الاحتلال داخل بلدة جبل المكبر

أفادت قناة المنار اللبنانية أن النيران اشتعلت في مركز لشرطة الاحتلال في بلدة جبل المكبر بـ القدس المحتلة كما عثر على مركبتين مفخختين داخل غلاف غزة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في وقت سابق أن "حماس" مستمرة في أخذ إسرائيليين رهائن ونقلهم إلى غزة حيث يستمر الآن القتال في 10 مستوطنات ومعبر إيريز

وذكرت الإعلام الإسرائيلي ان كل الصواريخ والتدابير المضادة لن تعيد الإحساس بالأمن، مؤكدة أن إحدى القواعد التي اقتحمها مسلحو "حماس" هي مقر قيادة فرقة غزة

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الي ارتفاع عدد الجرحى الي مايقرب من 400 في كل مستشفيات الجنوب