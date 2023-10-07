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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الاتصالات: نستهدف الوصول إلى 25 مركز إبداع مصر الرقمية خلال 2024

صدى البلد

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التدريب يعد من أهم الملفات أمام الوزارة.

وقال طلعت، خلال كلمته أمام قمة تكنى التكنولوجية بمكتبة الإسكندرية، إن هناك شركات مع العديد من الجهات العالمية لتقديم تدريب تقنى على أعلى مستوى.

وأضاف أن الوزارة تهتم بشكل خاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، والتى لها دور كبير فى التدريب.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح المزيد من مراكز إبداع مصر الرقمية، ومن المقرر أن تصل إلى 25 مركزا خلال 2024.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لأن يكون هناك مركز لإبداع مصر الرقمية بكل محافظة.

وشارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بقمة تكنى التى انطلقت صباح اليوم، السبت،  باعتبارها الحدث السنوى فى دورته التاسعة  للاستثمار والشركات الناشئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا واتحاد الغرف التجارية المصرية.

وحرص وزير الاتصالات على التواجد منذ بدء القمة واستمع إلى الكلمات المختلفة فى بداية فعاليات القمة.

وتمثل نسخة هذا العام فرصة لمجموعة كبيرة من رواد الأعمال والمستثمرين من نحو 40 دولة للمشاركة في مناقشات مكثفة تتضمن أهم وأبرز القضايا في الصناعة وكيفية التعامل معها، ومواضيع عن التكنولوجيا والابتكار والاستثمار من خلال 10 مسارات متميزة.

وتستضيف القمة أكثر من 300 متحدث، بما في ذلك 220 مستثمرا و145 شركة ناشئة وعارضة، ومن المقرر أن يجذب الحدث أكثر من 35,000 مشارك.

كما سيضم الحضور خبراء رائدين في الصناعة، مع علامات تجارية شهيرة مثل ميكروسوفت وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وغيرها الكثير.

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