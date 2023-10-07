الجريدة الرسمية تنشر ثلاثة قرارات جمهورية جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت، قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بتاريخ 29\9\2022

كما نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنة 2023، بشأن إنشاء ميدالية تذكارية لليوبيل الذهبي لسلاح الحرب الإلكترونية.

كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم 418 لسنة 2023 بأعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد العربي للنقل البري فرع القاهرة لمدة أربع سنوات.