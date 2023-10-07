استقبلتا 35ألف سائح.. الغردقة ومرسى علم تحطمان الأرقام القياسية للرحلات الجوية الدولية

شهدت مدينتا الغردقة ومرسى علم بالبحر الأحمر، اليوم السبت، يومًا استثنائيًا حيث تجاوزت أعداد السائحين القادمين إليهما الـ 35 ألف سائح، في أعلى معدلات الوصول للرحلات الجوية الدولية خلال هذا الأسبوع.

وكشفت الجداول الزمنية للوصول في المطارين عن استقبال قرابة 35 ألف زائر على متن 175 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

كان من المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم 7 آلاف سائح على متن 36 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية.

يأتي ذلك ضمن استعدادات المطارين لاستقبال ما يزيد عن 28 ألف سائح أجنبي خلال الأسبوع الحالي، بدءًا من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة.

وتتمثل هذه الرحلات في 138 رحلة طيران سياحية تأتي من مطارات 12 دولة أوروبية، حيث يتصدر الألمان والتشيك والإيطاليون والبولنديون الزوار.

وأدلى الخبير السياحي، سامح جمعة، بتصريحات حول هذه الأرقام القياسية، مُعبِّرًا عن تفاؤله بزيادة عدد الرحلات الجوية القادمة من المطارات الأوروبية في المستقبل القريب، حيث يسعى المسافرون لقضاء عطلاتهم في وجهات سياحية دافئة حول العالم.