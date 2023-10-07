شاهد.. المقاومة تنشر فيديو لتدمير دبابة إسرائيلية

تداولت مواقع فلسطينية ما قامت به المقاومة الفلسطينية من إنجازات ضد الجيش الإسرائيلي وتكبيده خسائر كبيرة.

ونشرت المواقع مشاهد من تدمير دبابة على يد المقاومة شرق غزة.

كما نشرت كتائب القسام مشاهد حصرية لأعمال المقاومة ضد الاحتلال ونجاحها الكبير في تخويف العدو.

وذكرت القسام في تغريدة ما تم الاستيلاء عليه في كيبوتس وموقع كرم أبو سالم شرق رفح ضمن معركة طوفان الأقصى.

وقبل ذلك نشر نشطاء فلسطينيون مقاطع فيديو لقوة العمل المقاوم في غزة ضد قوات الاحتلال، والذي أظهر شجاعة كبيرة ضد الحرب التي أعلنتها إسرائيل ضدهم.

وجرى تداول مقطع فيديو يظهر اقتياد أسيرة إسرائيلية في مركبة صغيرة .

يأتي ذلك فيما تشهد مدن الإحتلال حالة فوضى كبيرة بعد العملية التي تخوضها قوات المقاومة.

