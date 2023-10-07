طوفان الأقصى.. 500 إصابة و22 وفاة جراء قصف المقاومة الفلسطينية للاحتلال

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، إن أكثر من 500 إصابة وصلت إلى المستشفيات الإسرائيلية بينها إصابات حرجة وخطرة.

وقالت مصادر صحية إسرائيلية، إن عدد المتوفين جراء قصف المقاومة الفلسطينية لتل أبيب منذ صباح اليوم وصلت إلى 22.

كما أكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.

ومن جهتها، أعلنت إسرائيل "حالة الحرب" وشنت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في بيان، عقب الهجمات إن البلاد في حالة حرب.

وأكد: "نحن في حالة حرب وسوف ننتصر"، مضيفاً أن "عدونا سيدفع ثمناً لم يعرفه من قبل".