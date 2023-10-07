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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إد شيران يستقبل الخريف بألبوم جديد وحفلات في قاعة ألبرت الملكية بلندن

إد شيران
إد شيران

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الغنائي الجديد  "Autumn Variations" والذي يحمل الكثير من التميز والإبداع، ويحقق نجاحاً عالمياً كبيراً، مع "GINGERBREAD MAN RECORDS"، لتكون المحصلة تقديم ألبوم غنائي مميز وفيديو كليب في أجواء اسطورية مبهرة، تميز خلالها التصوير بروح العصر ومواكبة التجديد، من إنتاج آرون ديسنر.

حول فكرة هذا الألبوم قال إد شيران: “في الخريف الماضي، وجدت أنا وأصدقائي أننا نمر بالعديد من المتغيرات في الحياة. بعد حرارة فصل الصيف، كان كل شيء إما يهدأ، أو يستقر، أو يصل إلى ذروته أو ينهار”.

وأضاف إد شيران: “عندما مررت بوقت عصيب في بداية العام الماضي، ساعدتني كتابة الأغاني على فهم مشاعري والتصالح مع ما كان يحدث. وعندما تابعت أحوال أصدقائي بمختلفها، كتبت أغان - بعضها من وجهة نظرهم - حول كيف كنا ننظر إلى العالم حينها. منها قصص حول الوقوع في الحب وتكوين صداقات ومشاعر من حسرة القلب والإكتئاب والشعور بالوحدة والارتباك”.

وحول مصدر إلهامه في هذا الألبوم، قال إد شيران: "أخبرني والدي وأخي عن ملحن يُدعى إلغار، وهو الذي قام بتأليف أغنية "Enigma Variations"، حيث كانت كل مقطوعة من المقطوعات الموسيقية الأربعة عشر تدور حول صديق مختلف من أصدقائه، وهذا ما ألهمني عند إنتاج هذا الألبوم، عندما قمت بتسجيل ألبوم "Subtrac" مع آرون ديسنر، توافقت أفكارنا على الفور، لقد كتبنا وسجلنا بدون توقف، وولد هذا الألبوم من رحم تلك الشراكة، أشعر أنه استحوذ على شعور الخريف بشكل رائع في هذا الألبوم وآمل أن يحبه الجميع بقدر ما أحبه".

 

أغاني إد شيران

هذا وأصدر إد شيران فيديو كليب خاصا لأغنية "American Town" من الألبوم الجديد على طريقة " Live Acoustic" وهو يغني الأغنية بطريقة مباشرة، كما اتفق على إحياء حفلين في قاعة ألبرت الملكية بلندن يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، وتم بيع تذاكرهما بالكامل.

ومن المقرر أن يؤدي في هذه الحفلات أغاني ألبومه الجديد "Autumn Variations" بالكامل في كلتا الليلتين، حيث سيرافق إد أيضًا فرقة موسيقية ضخمة وستكون هذه هي الفرصة الوحيدة المتبقية لرؤيته بحفل في المملكة المتحدة هذا العام.

قائمة أغاني الألبوم:
1. Magical
2. England
3. Amazing
4. Plastic Bag
5. Blue
6. American Town
7. That’s On Me
8. Page
9. Midnight
10. Spring
11. Punchline
12. When Will I Be Alright
13. The Day I Was Born
14. Head > Heels

 

 

 

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