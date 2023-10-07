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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عن "إعلان حالة الطوارىء في كافة المستشفيات، وأوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن عمليات القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة مستمر منذ صباح اليوم، وعقب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية شمال قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك موجة أخرى من الهجمات الجوية على غزة، واعتبارًا من هذا الوقت، تم قفز العديد من الأفواج النظامية، وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو أسقطت حتى الآن نحو 16 طنا من القنابل خلال الهجمات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

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