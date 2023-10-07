11 باحثا من صيدلة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم ..تفاصيل

علقت رانيا حتحوت، رئيس قسم الصيدلانيات بجامعة عين شمس، على وجود 11 باحثا من كلية صيدلة جامعة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل علماء العالم.

وقالت "رانيا حتحوت" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن القائمة يتم وضعها سنويا، متابعة: صيدلة عين شمس تضم مجموعة كبيرة من الأساتذة العباقرة.

وأضاف خالد أبو زيد، أستاذ الكيمياء الصيدلية، أن تمثيل مصر وجامعة عين شمس شرف لنا جميعا، ونحن متواجدون ضمن القائمة منذ 4 سنوات على التوالي.

وشدد على أن دراسة البحث العلمي أمر شاق وصعب، ولكن يتطلب تضافر الجهود والتعاون، من أجل تحقيق الإنجازات العلمية، مؤكدا أن جامعة عين شمس تولي البحث العلمي اهتماما واضحا.