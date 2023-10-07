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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

معصوب العينين.. غضب روسي بسبب إزالة تمثال الحرية من مكانه

إزالة تمثال الحرية
إزالة تمثال الحرية

في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، تم تداول صور لإزالة تمثال الحرية الشهير وهو معصوب العينين.

هذه الصور حقيقية، لكنها ليست في الولايات المتحدة بل في روسيا، وهو نسخة مصغرة من تمثال الحرية في حديقة المنمنمات ببلدة بختشيساراي في شبه جزيرة القرم. ووصف رئيس برلمان القرم، فلاديمير كونستانتينوف، هذه الخطوة بأنها رسالة إلى الولايات المتحدة.

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تم تعصيب عيني النسخة طبق الأصل من التمثال مقاس 1:25 وتم إنزالها من قاعدتها، والتي تمت إزالتها أيضًا من الحديقة. وأكد كونستانتينوف أن روسيا لديها العديد من الآثار الخاصة بها التي يمكن عرضها في الحديقة، معتبراً أن التمثال الأمريكي يمكن أن يعود إلى وطنه.

تعد حديقة المنمنمات في بختشيساراي وجهة سياحية شهيرة، حيث تحتوي على نسخ طبق الأصل بمقياس 1:25 لـ 86 معلمًا تاريخيًا وثقافيًا ومعماريًا بارزًا من جميع أنحاء شبه جزيرة القرم. 

وتوجد أيضًا مجموعة خاصة من المعالم الأثرية التي لا تزال تضم تمثال الحرية. إلى جانب الحديقة، وتحتضن حديقة حيوان المعروفة أكثر من 2000 حيوان.

تباينت ردود الفعل إزاء إزالة تمثال الحرية، فبينما رحب البعض بهذه الخطوة باعتبارها رسالة قوية للولايات المتحدة وتعبيرًا عن رفض تدخلهم في الشؤون الداخلية للقرم، انتقد الآخرون هذا الإجراء واعتبروه تصعيدًا غير ضروري يثير المزيد من التوترات السياسية.

يجب الإشارة إلى أن القرم قد تم ضمها إلى روسيا في عام 2014 بعد استفتاء شعبي أثار جدلاً دوليًا كبيرًا. ومنذ ذلك الحين، استمرت التوترات بين روسيا والبلدان الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، حول التحكم في شبه جزيرة القرم.

تمثال الحرية

يقف التمثال الفرنسي الصنع، المعروف رسميًا باسم "الحرية تنير العالم"، عند مدخل مدينة نيويورك منذ عام 1886، وهو من أعمال النحات فريدريك أوجست بارتولدي والمهندس جوستاف إيفل.

ظهرت نسخة طبق الأصل من حديقة بخشيساراي إلى جانب تمثال "الوطن الأم ينادي" الذي يحيي ذكرى معركة ستالينجراد في الفترة من 1942 إلى 1943، وتمثال "الوطن الأم" الموجود في كييف منذ عام 1981.

تمثال الحرية الولايات المتحدة إزالة تمثال الحرية

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