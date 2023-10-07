قافلة طبية مجانية للكشف على العيون في الأقصر

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، ، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز ومدينة إرمنت .

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على108 حالة وتم أخذ مقاسات نظارات طبية وتحديد مواعيد إجراءات عمليات وذلك ضمن مبادرة صحتك تهمنا ، التي اطلقتها وحدة السكان بالمحافظة فى شهر ابريل الماضى ،والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة.

يأتى ذلك بناءا على توجيهات توجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ومتابعة رجاء شوقى رئيس وحدة سكان محافظة الاقصر، ود. أحمد العراقي ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة .



وقالت مدير وحدة سكان بالمحافظة، ان قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية ، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.



وتم رصد مشكلات رواد القافلة عن مدى احتياجاتهم المستقبلية من قوافل طبية ومن رصد مشكلات خاصة بالقرية لتسريع الاستجابة من قبل وحدة السكان العامة من خلال شباب وحدة السكان بالمحافظة.