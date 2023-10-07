إسرائيل: قتال عنيف بين المنازل مع تدفق الفلسطينيين إلى المستوطنات

قال يوسي كيرين، القائم بأعمال رئيس مجلس بوابة النقب، أوفير ليبشتاين، الذي قُتل في وقت سابق خلال تبادل إطلاق النار في قرية غزة، إن "هناك قتالًا عنيفًا من منزل إلى منزل"، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضافت كيرين، أن هذا الحادث ليس تحت السيطرة، ونحن نتلقى رسائل مروعة من سكاننا لم تصلهم بعد، والجيش لا يستوعب الحادث بشكل كامل. أعرف أن هناك قوات، أنا أعلم أن هناك قوات". واعلموا أن الناس يضحون بحياتهم من أجل حمايتنا، وما زلنا نتلقى رسائل تقلص المعدة".

وتوجه إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت قائلا: "إنني أستخدم هذه المنصة لأسأل أولئك الذين يحتاجون إليها أن هناك حربا هنا، حرب رهيبة في وطننا، وأنهم يستعدون وفقا لذلك".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".