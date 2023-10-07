اللهم أنصر الحق.. تعليق نبيل الحلفاوي على عملية طوفان الأقصى

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على عملية طوفان الأقصى، عبر منصة اكس تويتر سابقاً.

وكتب: "‏اللهم انصر الحق وأهل الحق. ‏أيا كانت نتيجة المعركة وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الاسرائيلي. فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني واغتصاب الأراضي والحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.