غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث تشارك في معرض تراثنا للمرة الرابعة

تشارك غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية هذا العام فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الرابع على التوالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر افتتاحه غدا الأحد الموافق 8 أكتوبر، وتستمر فعالياته حتي 14 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير – التجمع الخامس .

وبحسب بيان للغرفة اليوم فان المشاركة هذا العام ستكون من خلال جناح يضم 8 شركات ضمن المنشآت الصغيرة و متناهية الصغر ( ورش أو مصانع) وهم:

1. ايمن عوض

2. اسلام البهيدى

3. وليد شهيب

4. احمد حلمى قوطة

5. احمد عبد الرازق

6. كريم حسن - مصنع xpand

7. سامح الاسيوطى - مصنع السلام

8. إسماعيل عرفة

وأكد المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة الغرفة ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن الغرفة تشارك في معرض تراثنا للمرة الرابعة على التوالي ، وهذه المشاركة بغرض تشجيع المصنعين المبدعين في مصر على تسويق منتجاتهم المتميزة بمعرض مهم وفعال مثل معرض تراثنا، علاوة على تعريف المجتمع المصري بإمكانيات المصنعين المصريين وإمكانياتهم في إنتاج منتجات بخامات طبيعية 100 % و منها مصنعة من الأخشاب محلية( خشب الكايا ) .

وأضاف المهندس علاء نصر الدين ، عضو مجلس إدارة الغرفة، و المشرف على فعاليات المشاركة بالمعرض، أن الغرفة تشارك بجناح تم تصميمه ليناسب فعاليات المعرض وذلك على مساحة 24 مترا، وقد قامت الغرفة بتحمل كافة تكاليف المشاركة فى المعرض.

يأتي ذلك في إطار مساندة و تشجيع الغرفة لأصحاب الورش والمصانع الأعضاء بالغرفة علي المشاركة في فعاليات المعرض، وتأتي المشاركة من محافظات مختلفة من القاهرة ، دمياط ، القليوبية ، قنا. حيث تم إتاحة الفرصة لجميع الأعضاء لإرسال منتجاتهم و تم عرضها و تقييمها من أساتذة من كلية فنون تطبيقية جامعة حلوان و كلية فنون تطبيقية جامعة دمياط لتقييم المعروضات وإبداء الملاحظات الفنية.

جدير بذكر أن جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض تراثنا للعام الخامس على التوالى حيث يعد أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين والصناع المهرة من مختلف محافظات الجمهورية من ناحية، ونافذة لتسويق منتجاتهم من ناحية أخرى سواء من خلال البيع المباشر أو عن طريق إبرام التعاقدات مع جهات مختلفة والتصدير للخارج.