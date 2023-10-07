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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد نماذج الوحدات السكنية بمنطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نماذج التشطيبات في المنطقة المركزية اﻻعمال سي بي دي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان وعدد من مسئولي الوزارة .

واستمع مدبولي لشرح حول مساحات الوحدات السكنية بالابراج والتشطيبات التي تمت بها .

الجدير بالذكر ان شركة CSCEC قامت على إنشاء عدة أبراج حول العالم قبل مشاركتها في مشروع CBD.

واشترك في المشروع حوالي 11,000 عامل مصري، والذين خضعوا لتدريبات دورية لاكتسابهم مفاهيم جديدة عن كيفية البناء وفق أساليب حديثة ومتطورة وبأعلى جودة ممكنة، تتلاءم مع البنية التحتية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على 195 فدانًا، أي ما يعادل 1,71 مليون متر2 تقريبًا، ومن الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، وتم تخصيص حوالي 520,000 متر2 للمرحلة الأولى فقط.

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