محافظ القليوبية يوجه بضرورة وقف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف

عقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا بحضور رؤساء المدن والاحياء ومديري مديريات الخدمات بشأن وقف أي تعديات أو بناء مخالف في نطاقهم والعمل علي ازالتها في المهد وضرورة مواجهة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة و المخلفات على مستوى المراكز والمدن، وتفعيل غرفة العمليات بديوان عام المحافظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

وشدد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمراررفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق القانون.

كما وجه المحافظ أيضا رؤساء المدن بمنع أي تراكمات قمامة ورتش بالشوارع خاصة أسفل الكباري والمحاور المرورية الجديدة وطريق شبرا بنها الحر وتكثيف المتابعة الميدانية خاصة في الورديات المسائية وضبط أي سيارة تلقي بالرتش في غير الأماكن المخصصة واتخاذ أقصي العقوبات حيالها.

على صعيد أخر وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من صرف تعويضات الاراضي للمواطنين بمحور مؤسسة الزكاة ومحور البلبيسي بالخانكة والتواصل معهم بشكل دائم وتذليل أي معوقات ادارية.