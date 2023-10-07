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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان حمل .. ابنة أصالة تخطف الأنظار رفقة زوجها

صدى البلد

شاركت ابنه الفنانة اصالة شام الذهبى، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.

وظهرت شام ، باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستان حوامل باللون الموف الغامق القصير ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

يذكر أنه في يونيو الماضي، علقت أصالة على أخبار حمل ابنتها قائلة: "لا أعرف إذا هي تريد أن تقول أنها حامل، خايفة يكون خطأ لأن هي لا تريد أن تقول وماذا سيحدث إذا قلت، أنا قرأت التعليقات التي تبارك لها".

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ابنة الفنانة أصالة حمل ابنه أصالة لفنانة أصالة شام الذهبي

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