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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية لوقف التصعيد

قطاع غزة
قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قال إن روسيا تجري اتصالات مع إسرائيل والفلسطينيين ودول عربية في ما يتعلق بالتصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأضاف: "من البديهي أننا ندعو دائمًا إلى ضبط النفس".

 

وردًا على الهجمات، أعلن أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء عملية "السيوف الحديدية"، إذ أكد أن عشرات الطائرات الحربية تشنّ غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة.

 

وأشار إلى استدعاء قوات كبيرة إلى منطقة الجنوب، وإعلان حالة استثنائية في الجبهة الداخلية حتى 80 كيلومترا، بالإضافة إلى تجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.

 

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، سيطرة مسلحين على مقر شرطة سديروت، كما أكدت تعرض عدة مناطق إسرائيلية لقصف صاروخي استمر لأكثر من ساعتين، ما أدى إلى سقوط ضحايا بعد تسلل مسلحين إلى مدينة سديروت، إذ أُعلن مقتل 22 إسرائيليًا على الأقل، وإصابة 100 آخرين جراء الهجمات الصاروخية.

روسيا إسرائيل الفلسطينيين الصراع الإسرائيلي جيش الاحتلال

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