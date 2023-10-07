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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

بثت فضائية دى أم سي، من خلال نشرة الأخبار، تقديم الإعلامي هيثم سعودى، تقريرا عن ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحا أن   مصر حذرت من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فى اعقاب سلسلة من الاعتداءات بالمدن الفلسطينية.

مصر تدعو لممارسة أقصي درجات ضبط النفس 

ودعت مصر الى ممارسة أقصي درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه ان يؤثر سلبا على مستقبل جهود التهدئة.

ودعت جمهورية مصر العربية الاطراف الفاعلة دوليا والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام إلى تدخل فوري لوقف التصعيد الجاري وحث اسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولى الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

الجيش الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات بقطاع غزة

 وقد شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات باتجاه قطاع غزة ردا على هجمات صاروخية تجاه المستوطنات.

وأفادت مصادر طبية  إسرائيلية بمقتل مستوطنة على الأقل وإصابة ١٥ اخرين جراء الهجمات الصاروخية من القطاع.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيجتمع مع كبار المسئولين الآمنين في الساعات المقبلة، لبحث الرد على الهجمات.

كما ذكرت وسائل  إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن حالة التأهب للحرب وأنه وافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط.

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