عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب عملية طوفان الأقصى.. إسرائيل تقصف 17 مجمعا عسكريا وأربعة مقرات لحماس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات أخرى تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت 17 مجمعا عسكريا وأربعة مقرات عملياتية لحركة حماس في جميع أنحاء قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن عمليات القصف الجوي الإسرائيلي لقطاع غزة مستمرة منذ صباح اليوم، وعقب انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية باقتحام عدد من المستوطنات الإسرائيلية شمال قطاع غزة. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، أن هناك موجة أخرى من الهجمات الجوية على غزة، واعتبارًا من هذا الوقت، تم قفز العديد من الأفواج النظامية، وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو أسقطت حتى الآن نحو 16 طنا من القنابل خلال الهجمات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زفافه بـ3 سنوات.. وفاة نجم فريق مسرح مصر فجأة

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

تعليق عاجل من أردوغان على الصراعات المتوترة بين فلسطين وإسرائيل

أسعار الأرز تفاجئ المواطنين.. كم وصل ثمن الكيلو في الأسواق ؟

ترك رضيعة يتيمة.. فاجعة جديدة حول وفاة نجم مسرح مصر

لو هتشتري تقسيط ..اعرف حقوقك وفقا للقانون

الدفاع عن النفس.. أول تعليق للرئيس الفلسطيني على المواجهات بين المقاومة والاحتلال

موضوعات متعلقة

إسرائيل: قتال عنيف بين المنازل مع تدفق الفلسطينيين إلى المستوطنات

يديعوت أحرونوت: شركات طيران عالمية تعلن إلغاء الرحلات الجوية إلى إسرائيل

الصحة الفلسطينية تعلن حالة الطوارئ والقصف الإسرائيلي مستمر على غزة

إسرائيل تقصف غزة بـ16 طنا من المتفجرات منذ طوفان الأقصى حتى الآن

تصريح رسمي.. كتائب القسام: العمليات مستمرة وإسرائيل ستصاب بالذهول عندما تستفيق من صدمته

الجيش الإسرائيلي: كتائب القسام سيطرت على مقر فرقة غزة بعملية طوفان الأقصى

نقص حاد في الدم بإسرائيل وحملات عاجلة للتبرع تزامنا مع طوفان الأقصى

طوفان الأقصى.. إسرائيل تعلن عن 250 جريحاً بعضهم في حالة خطيرة للغاية

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المركز النموذجي لخدمات قطاع الأحوال المدنية بالعاصمة الإدارية.. صور

دعوات دولية لوقف التصعيد وأوروبا تدافع عن دولة الإحتلال

رجعناهم بالكستور زمان.. أحمد موسى: الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه ويصفع نتنياهو

طوفان الأقصی.. هآرتس: الجيش فشل في استعادة أي منطقة من المقاومة الفلسطينية

عاجل| إسرائيل تبدأ في شن غارات جوية وصاروخية على قطاع غزة.. شاهد

قطر: إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية التصعيد بسبب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رواية إدغار آلان بو تتنبأ بحادثة حقيقية.. كيف حدث الأمر ؟

بجمبسيوت.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

قبل زفافها على تامر عاشور.. 10 صور تكشف عن إطلالات نانسي نور

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

فيديو

فاكرين نفسكم بني آدمين|تسريب صوتي للفنان ميدو عادل من كواليس مسرحية سيد درويش

تشييع جنازة محمد بطاوي نجم مسرح مصر بالفيوم.. شاهد

2400 جنيه.. الحكومة تجهز مفاجأة لأصحاب هذه المعاشات بعد موافقة النواب.. فيديو

صدمة في تل أبيب بعد اقتحام فلسطينيين للمستوطنات وخطف جندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ