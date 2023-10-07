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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الأبراج الإدارية والأعمال بالمنطقة المركزية في العاصمة الإدارية

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد الأبراج الإدارية بمشروعات المنطقة المركزية للأعمال “سي بي دي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعدد من مسئولي الوزارة.

واستمع مدبولي لشرح حول مكونات المشروع، مشيدا بالتشطيبات التي تمت في البرج.

جدير بالذكر أنه تم بدء العمل به منذ عام 2016، وذلك بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان وشركة CSCEC الصينية التي تعد من رواد مجال التشييد والإنشاء العقاري.

وقامت شركة CSCEC بإنشاء عدة أبراج حول العالم قبل مشاركتها في مشروع CBD.

واشترك في المشروع حوالي 11,000 عامل مصري، والذين خضعوا لتدريبات دورية لاكتسابهم مفاهيم جديدة عن كيفية البناء وفق أساليب حديثة ومتطورة وبأعلى جودة ممكنة، تتلاءم مع البنية التحتية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويمتد مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة على 195 فدانًا، أي ما يعادل 1,71 مليون متر2 تقريبًا. 

ومن الجدير بالذكر أنه تم تقسيم المشروع إلى عدة مراحل، وتم تخصيص حوالي 520,000 متر2 للمرحلة الأولى فقط.

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