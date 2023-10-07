هدية ذهب.. حمو بيكا يثير الجدل مع زوجته خلال عيد زواجهما الثالث.. صور

شارك الفنان حمو بيكا مؤدى المهرجانات جمهوره بفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه على انستجرام احتفالا بعيدزواحه الثالث.

وأقام حفلا كبيرا لزوجته شمس،و ظهر هو وزوجته وهما يمسكان بالشماريخ احتفالا بعيد زواجهما الثالث.

وظهر وهو يعطي زوجته هدية من المشغولات الذهبية وسط احتفال الأقارب والأصدقاء.

وأطل حمو بيكا وزوجته بإطلالتين الأولى باللون الأحمر والثانية باللون الأبيض.

على جانب آخر، كان حمو بيكا شارك جمهوره بفيديو من كواليس جلسة تصوير جديدة له، وظهر بالبدلة والسيجار، ومازح مصور الفيديو الذي سأله "بتعمل يا حمو"، ليرد عليه قائلا "بعمل شيشن"، بدلا من "سيشن" أي جلسة تصوير.

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