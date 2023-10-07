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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري يبحث مع نظيره الإماراتي سبل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني بالقدس عن السيطرة

سامح شكري يتلقى اتصالاً
سامح شكري يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإماراتي

صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت 7 أكتوبر، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن التصعيد الخطير الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري حرص على إحاطة نظيره الإماراتي بالاتصالات التي تجريها مصر لوقف التصعيد ومحاولة احتواء الأزمة.

واتفق الجانبان على خطورة الموقف الحالي، وضرورة بذل جميع الجهود من أجل الحيلولة دون خروج الوضع الأمني عن السيطرة وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر والتهديدات.

الامارات العربيه المتحده السفير أحمد أبو زيد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الوزير شكري دولة الإمارات العربية المتحدة دون سامح شكري

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