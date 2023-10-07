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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال صحيحة أم يجب إعادتها؟

صدى البلد

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عير صفحتها الرسمية تقول فيه السائلة: “ما حكم الصلاة التي قمت بها وأنا جالسة حتى لا يراني الرجال؟”.

ورد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن الصلاة أمام الرجال جائزة ويجب الصلاة بفروضها بالشكل الطبيعي دون الجلوس، وإنه على المرء أن يعوض ما صلاه بالجلوس دون سبب.

وأوضح أمين الإفتاء أنه على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترا سواء أكان شجرة أو جدارا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس، وهذا الأمر جائز شرعا.

وأضاف أن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شهود النساء صلاة العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى؛ ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها: أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أو العواتق ذوات الخدور- والحيض، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى» ومعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المصلى، وهو مكان عام خارج المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدا عنهم، غير مختلطين بهم.

حكم صلاة المرأة ببنطلون
ولفت الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أنه إذا كانت المرأة ترتدي بنطلونا وتريد أن تصلى به فلا مانع ولكن يجب أن يكون ساترا للعورة، فإذا ارتدت المرأة بنطلونا وصلت به أمام محارمها ويكون ساترا لمحل العورة التي يجب تغطيتها فى الصلاة فتصح صلاتها.

وذكر «الورداني» فى إجابته عن سؤال «لو كنت خارج المنزل وارتدى بنطلون، فماذا أفعل؟»، أنه إذا كان متوافرا فيه شروط الصلاة وهو ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين فصلى وستكون صلاتك مقبولة.
 

دار الإفتاء الصلاة أمام الرجال حكم صلاة المرأة ببنطلون

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