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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

منهي حياة زوجته بالحدائق: خدت تحويشة عمري ورفضت تبيع شقتين علشان أعمل مشروع

الجريمة
الجريمة

أقر الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته بـ ٥ طعنات نافذة داخل شقتهما بحدائق القبة في أقواله أنه لم يشعر بنفسه إلا ودماء زوجته تلطخ ملابسه بعد أن أعطاها كل ما يملك من ميراث عقاري وأرض وأموال وعندما طلب منها بعد فترة بيع شقتين لإقامة مشروع خاص به رفضت.

كانت الجريمة عندما عقد حارس أمن بشركة خاصة العزم علي التخلص من زوجته وقيامه بطعنها ٥ طعنات متفرقة بجسدها بعد رفضها إعطائه أموالاً لإنشاء مشروع خاص له ، إلا أن رجال الشرطة كانوا له بالمرصاد وتم ضبطه والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق .

‏كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقته بدائرة القسم.

‏انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة وتم العثور على جثة السيدة وبها ٥ طعنات متفرقة وغارقه في دمائها.

وبسؤال نجلها ١٣ عام قرر بوجود خلافات مالية بين والديه لمحاوله والده اجبار والدته علي بيع شقتين ملكها لانشاء مشروع خاص به الا انها رفضت فقام بقتلها .

تم ضبط المتهم وأقر أنه قد سجل باسم المجني عليها جميع ممتلكاته ( تحويشه عمره ) وهي عبارة عن منزل في محافظة بني سويف و٤ شقق بالقاهرة ومليون جنيه وعندما تعثرت مالياً رفضت مساعدتي من خلال بيع شقتين لإنشاء مشروع خاص بي ، فقررت الانتقام منها بقتلها ، تم تحرير محضر بالحادث ، وقررت النيابة العامة حبس المتهم علي ذمه التحقيق.

قتل الحدائق المتهم بقتل زوجته القاهرة النيابة العامة قاتل زوجته

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