رئيس الوزراء يتفقد حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ورافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وعدد من المسئولين .

كما تفقد نموذج لاحد الوحدات السكنية عقب تشطيبها والجاهزة للسكن مشيدا بالتنفيذ في التشطيبات .

وكان قد بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية ظهر اليوم، بالمرحلة الأولى من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استهلها بتفقد منطقة الأعمال المركزية؛ للوقوف على معدلات التنفيذ.

وفي مستهل الجولة، أكد رئيس مجلس الوزراء على الاهتمام الذي تحظى به منطقة الأعمال المركزية، باعتبارها منطقة حيوية للمال والأعمال في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى اعتزازه بهذا المشروع الذي يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية تستهدف جذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وجذب العلامات التجارية العالمية الشهيرة.