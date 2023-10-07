سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إنه “نظرا لتزايد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفي ضوء فشل كل الجهود الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات؛ تقوم المقاومة بدورها في الرد على هذه الاعتداءات، والدفاع عن شعبنا ومقدساتنا”.

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وأكد "الإعلام الحكومي"، في بيان له، اليوم السبت، أن "ما تقوم به المقاومة حاليا؛ يأتي في سياق الرد الطبيعي على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه ضد المسجد الأقصى والمرابطين فيه"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “قدس برس” الفلسطينية.

وشدد البيان على أن "رد المقاومة، جاء؛ بعد استنفاد كل الجهود مع الوسطاء لوقف اعتداءات الاحتلال، ولجم إجرامه ضد مقدساتنا وشعبنا".

ودعا بيان "الإعلام الحكومي" في غزة، إلى "الحفاظ على تمتين صفنا الداخلي، والوقوف خلف خيار المقاومة، وعدم السماح بزعزعة استقرار جبهتنا الداخلية".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية مئات الصواريخ تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، صباح اليوم السبت، في هجوم هو الأكبر من نوعه منذ انتهاء معركة "سيف القدس" عام 2021.