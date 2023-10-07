بـ18 جنيها.. تعرف على أسعار البصل والطماطم فى الأسواق اليوم السبت

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم، السبت 7 أكتوبر، ارتفاعا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرض برنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “دي إم سي”، أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضراوات في السوق المصرية

وسجلت الطماطم 12.50 جنيه للكيلو، والبطاطس 11.50 جنيه للكيلو، بينما سجل كيلو البصل 18 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 8 جنيهات، والفلفل الرومى 10 جنيهات، البامية بـ33 جنيها، بينما سجلت الملوخية 4 جنيهات، والخيار 8 جنيهات، والباذنجان 3.50 جنيه.

أسعار الفاكهة في السوق المصرية

وبلغ سعر الجوافة 14 جنيها، والعنب الأحمر 24 جنيها، والعنب الأصفر 24 جنيها، والمانجو البلدى بـ20 جنيها، والرمان ب 17 جنيها.