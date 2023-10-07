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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكافؤ الفرص وأيادى مصر بالأقصر تشاركان فى الاحتفال باليوم العالمى للسياحة 2023

تكافؤ الفرص وايادى
تكافؤ الفرص وايادى مصر تشاركان فى الإحتفال باليوم العالمى ل

نظمت كلية السياحة والفنادق بالأقصر بقيادة  الدكتور صابرين عبد الجليل عميد الكلية، حلقة نقاشية عن اليوم العالمي للسياحة داخل كلية الفنون الجميلة بالأقصر وذلك بمشاركة كلا من و وحدة تكافؤ الفرص برئاسة نورا احمد عثمان، و منصة أيادى مصر بديوان عام محافظة الأقصر برئاسة نجوى على، وكلية الفنون الجميلة بالأقصر بقيادة  الدكتور أحمد محيى حمزة عميد الكلية، والمجلس القومى للمرأة ممثلاً عنه دكتورة عفاف عبد الباسط.

شارك في تلك الحلقة محاضرا كلا من: 
أ .د/ فكري حسن. عالم المصريات ومدير برنامج التراث بالجامعة الفرنسية بالقاهرة.
أ. د / صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الاقصر.
أ/ محمد عثمان الخبير السياحي ورئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر والدكتور حسن رفعت عضو هيئة تدريس بكلية السياحة والفنادق بجامعة الاقصر.

تضمنت الحلقة النقاشية الحديث  عن مشكلات السياحة في مصر بشكل عام والسياحة في محافظة الأقصر بشكل خاص والتي سوف تسعي المنظمات المسئولة لوضع حلول لمواجهتها، وعلى هامش تلك الفاعليات تم افتتاح معرض للمشغولات اليدوية والحرف التراثية والتى قامت بتنفيذها منصة أيادى مصر ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة الأقصر .

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حضر الحفل الدكتور ابراهيم رمضان رئيس هيئة تنمية الصعيد وثناء عبده العريان مدير قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر، و الدكتور قرشى سعد عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة، وسمية رزيقى عضو هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق والدكتور فتحى ياسين مدير عام آثار مصر العليا ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر والطلاب والمعيدين بالجامعة والمرشدين السياحيين

الأقصر الإحتفال باليوم العالمى الجامعة الفرنسية بالقاهرة افتتاح معرض السياحة الثقافية السياحة والفنادق الخبير السياحى

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