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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مشروعات العاصمة الإدارية أصبحت أيقونة للأجيال القادمة

رئيس الوزراء مصطفى
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عددا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة لافتا  إلى أنه شارك صباح اليوم في مؤتمر الإيسيسكو نيابة عن الرئيس عبد الفتاح  السيسي.

وأضاف خلال تصريحات صحفية انه تفقد المشروعات في العاصمة الإدارية أنه سيتم الانتهاء منها في وقت قريب جدا مؤكدا ان هذه المشروعات للأجيال القادمة .

وأعلن عن منحة رئاسية لشباب العالم الإسلامي، تركز على مكانة مصر كمركز دى خبرة كبيرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين، وتعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على -المشروع الاسترشادي - حيث يتم دمج  "100 منحة" بداخله لكي يتسنى تقييم وقياس مدى فاعلية المنحة ونجاح مخرجاتها.

وأوضح مدبولي ان منذ ٧ سنوات كانت العاصمة الإدارية صحراء وأصبحت اليوم بها مشروعات أيقونة وبها عدد من الخدمات مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الأسر أقامت بالحي السكني بالعاصمة .

وأشاد مدبولي بالتشطيبات التي تم في الأحياء السكنية الحالية والتي تم الانتهاء منها.

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