المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين بغزة

أدان المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا المرشح الرئاسي الجانب الإسرائيلي إلى ضرورة الوقف الفوري لتلك الاعتداءات والتحلي بضبط النفس وعدم التصعيد.

وحذر حازم عمر الجانب الإسرائيلي من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي اللجوء إليها، والتي تؤدي إلي تقويض كافة الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام .



كما حمل حازم عمر الجانب الاسرائيلي مسئولية استهداف المراسلين الصحفيين بالرصاص الحي من قبل جيش الاحتلال في تكرار ممنهج أصبح السكوت عنه من المجتمع الدولي أمرا غير مقبول.

وحث المرشح الرئاسي الجانب الاسرائيلي علي تغليب صوت العقل وضرورة التهدئة والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني لاستئناف جهود عملية السلام.