بعد اجتماع أمني عاجل.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ المدنية لتلك الأسباب

قرر وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم السبت، إعلان "حالة طوارئ مدنية" في دولة الاحتلال وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، وجاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة .

وبحسب صحيفة قدس برس الفلسطينية، فإن هذا القرار يعني إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وزعم بن غفير في بيان أن "إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الفلسطينية المحتلة".

وكان المتحدث باسم "كتائب القسام" (الجناح العسكري لحركة حماس) أبو عبيدة، قد قال اليوم السبت، إن العمليات لمعركة (طوفان الأقصى) "تجري على الأرض كما هو مخطط لها في كل المحاور ونتائج المعركة لم يعلم عنها الاحتلال شيئا بعد، وسيصاب بالذهول عندما يستفيق من صدمته".

ووجه أبو عبيدة في مداخلة عبر قناة الأقصى الفضائية بغزة، رسالته لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل، قائلا: "أبناء شعبنا في الضفة يا مفجري الثورة وأهلنا في القدس اليوم يومكم للتحرك في كل المحاور وما عليكم سوى التحرك الآن تجاه المستوطنات وكل أماكن تواجد الاحتلال أخرجوا للمشاركة في طوفان الأقصى الذي ما انطلق إلا استجابة لصرخات مرابطينا في الأقصى".