إسرائيل: هناك 120 حالة حرجة بين المصابين في مستشفيين فقط

قال مدير مستشفى عسقلان الإسرائيلي البروفيسور هزي ليفي، إن المستشفى استقبل منذ صباح اليوم نحو 200 جريح، من بينهم نحو 60 حالتهم خطيرة. "بالتعاون مع قيادة الجبهة الداخلية، نحيل أيضًا الجرحى إلى المستشفيات في وسط البلاد وننقل الجرحى إلى مبانٍ تحت الأرض.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، يعاني المصابون بجروح خطيرة بشكل رئيسي من إصابات نافذة وشظايا وإطلاق نار، وهؤلاء هم جنود ومدنيون على حد سواء"، وفي وقت سابق، أعلن مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه استقبل حتى الآن أكثر من 280 مصابا، 60 منهم في حالة حرجة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلن القائد العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وذلك "رداً على عربدة الاحتلال في المسجد الأقصى وسحل النساء في باحاته".

وأعلن الضيف إطلاق ما يزيد على 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الضربة الأولى، مشدّداً على أنّ "غضب الأقصى وأمتنا يتفجّر اليوم".

وأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود رهائن وقتلى إسرائيليين كثر، من جرّاء العملية في غلاف غزة، فيما أكّد مسؤول طبي إسرائيلي أنّ عدد القتلى كبير ولا يُمكن حصره الآن.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنّ "هناك قتلى ومخطوفين وهناك معارك إطلاق نار تُدار في مستوطنات غلاف غزة".