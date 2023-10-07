الأردن يطالب بضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها

حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من الانعكاسات الخطيرة للتصعيد الذي تشهده فلسطين حيث يهدد بتفجر الأوضاع بشكل أكبر، خصوصاً في ضوء ما تشهده مدن ومناطق في الضفة الغربية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وأكدت الخارجية الأردنية في بيان لها ضرورة وقف التصعيد الخطير في غزة ومحيطها.

كما شددت على ضرورة ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وذكرت الوزارة أن تصاعد العنف بكل أشكاله واستمرار التصعيد سيؤديان إلى ما هو أسوأ وسينعكسان سلباً على الجميع.

وطالبت بضرورة إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، وبما ينهي الاحتلال ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، هو السبيل الوحيد لوقف التدهور وتحقيق الأمن للجميع.

