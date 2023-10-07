رئيس الوزراء: منطقة المال والأعمال ستكون مقصد الشركات العالمية في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد عددا من الأعمال في مشروعات العاصمة الادارية الجديدة لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية وبدأت معالمه تكتمل لافتا انه خلال أشهر قليلة سيكون انتهينا من أعمال المنطقة.



وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن مشروع الأعمال سيكون جزءا من أيقونات مشروعات العاصمة لافتا أنها بها العديد من المشروعات شديدة التميز التي تبني للأجيال القادمة.

وأكد أن منطقة المال والأعمال ستكون أحد مقاصد الشركات العالمية في مصر وسيتم توفير فرص عمل للشباب المصري بها.

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية كانت صحراء ليس لها قيمة منذ ٧ سنوات لافتا إلى أن الدولة المصرية اختارت هذا الموقع لمضاعفة المعمور المصري .

وأكد أن هناك مئات الآلاف من فرص العمل اتيحت في مشروعات العاصمة الادارية مشيرا الي انه تفقد احياء سكنية منه r3 والذي تم الانتهاء منه بالكامل ،مشيرا الي ان الحي به حاليا سكان وجميع الخدمات تعمل به .

واشار الي انه تفقد ايضا حي r5 الذي تم تنفيذه ليكون شبه مساكن وسط البلد .