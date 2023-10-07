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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولى يشهد تشغيل المركز النموذجي لخدمات قطاع الأحوال المدنية ومكتب البريـد بالعاصمة الادارية

صدى البلد

تجول الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه في أرجاء الحي السكني الثالث ( R3 ) بالعاصمة الادارية الجديدة.


واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول الأعمال التنفيذية بالحي السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، مشيرا إلى أن مساحة الحي تبلغ 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالي: 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبنى سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجاري وإداري، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بها 674 وحدة سكنية.

وتجول رئيس الوزراء في أرجاء مشروع الحي السكني الثالث، وشاهد نماذج للفيـلات والتـاون هـاوس، واطلع على موقف الأعمال التي تم تنفيذها بالعمارات السكنية، والطرق الداخلية، وأعمال الميادين، كما شاهد مباني المنطقة المركزية بالحي السكني الثالث ( الواحة).

وخلال تواجده بالحي السكني الثالث، حرص رئيس الوزراء على أن يشهد تشغيل المركز النموذجي لخدمات قطاع الأحوال المدنية، ومكتب البريـد، معلنا افتتاحهما للجمهور،  حيث شرح الدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصرية مكونات المكتب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين به، كما تفقد رئيس الوزراء من الأتوبيس الذى استقله المسجـد، والسوق التجـارية، وإحدى المدارس الخاصة التي تم تشغيلها، إضافة إلى تفقد محطة الوقود التي يتم تنفيذها من خلال القطـاع الخـاص، وكذا مجمع مطاعم بالمجاورة الثامنة.

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