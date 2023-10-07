حضور كبير لرؤساء الأحزاب والسياسيين والقيادات الدينية في المؤتمر الأول لحملة السيسي

انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.

وتشهد القاعة التي يقام بها المؤتمر حضور كبير من القيادات الحزبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، إضافة إلى عدد من النجوم والمشاهير ورجال الإعلام والصحافة والسياسيين والشخصيات العامة.

كان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد قام اليوم بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.