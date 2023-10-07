الإمارات تطالب بإعادة إحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي

اوقفوا التصعيد..

أبدت دولة الإمارات قلقها الشديد إزاء تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مطالبة بضرورة وقف التصعيد، والحفاظ على أرواح المدنيين، وقدمت خالص التعازي لجميع الضحايا الذين سقطوا جراء أعمال القتال الأخيرة.

وفي بيان لها؛ دعت وزارة الخارجية الإماراتية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري لإطلاق النار لتجنب التداعيات الخطيرة.



كما ناشدت الإمارات العربية المتحدة، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجميع بضرورة إعادة التفعيل الفوري للجنة الرباعية الدولية لإحياء مسار السلام العربي الإسرائيلي.

كما حثت المجتمع الدولي على دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.