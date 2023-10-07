أخبار التعليم.. هل تشهد مصر كسوفا حلقيا للشمس خلال أيام ؟.. البحوث الفلكية تحسم الجدل.. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عبر هذا الرابط .. نتيجة تقليل الاغتراب 2023 الآن

اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب شهادة الثانوية العامة 2023، على أن تجرى أعمال الفرز والتوزيع للرغبات أولًا بأول، وإعلان نتائج التحويلات للطلاب خلال 72 ساعة من غلق باب التسجيل، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

خبير يوضح جهود مصر في دعم قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي، والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر على مدار التسع سنوات الماضية يعكس التزام الدولة المصرية الجاد بتحقيق التنمية والتقدم، حيث تمثل الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع جزءًا أساسيًا من الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد.

وزير التعليم العالي يعلن إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين في العالم الإسلامي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، إنشاء صندوق دعم الموهوبين والمبتكرين بالعالم الإسلامي، ويتبع منظمة العالم الإسلامي، ومقره الرئيسي في مصر، وذلك خلال الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، بحضور الدكتور محمد بن سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم االإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو".

مدبولي: مجلس شباب العالم الإسلامي يهدف لتقديم التوعية وإعداد قيادات واعدة

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"، والتي بدأت بعقد المؤتمر العام لمحاكاة منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"الإيسيسكو"، وذلك بحضور الدكتور سالم المالك، المدير العام للمنظمة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلي وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.

مؤسس «أمهات مصر» توجه رسائل هامة للطلاب وأولياء أمورهم بشأن النظافة

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من الرسائل الهامة للأمهات من أولياء الأمور مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

هل تشهد مصر كسوفا حلقيا للشمس خلال أيام ؟|البحوث الفلكية تحسم الجدل

أكد الدكتور أشرف تادروس الاستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيـوفيـزيقية ، وعضو مكتبي الفلك للتوعية والتواصل والتعليم ، وعضو اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء ، وعضو الاتحاد الدولي الفلكي ، أن يوم 14 أكتوبر 2023 سيكون هناك كسوفا حلقيا للشمس لكنه غير مرئي في مصر

محافظ شمال سيناء يفتتح مدرستين بمدينة بئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، مدرستي التربية الفكرية والرسمية لغات بمدينة بئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

يستهدف طلاب السياحة والفنادق.. اختتام برنامج تدريبي لدعم بيئة عمل آمنة للمرأة

في خطوة نحو تعزيز بيئة عمل آمنة ومشجعة للمرأة في صناعة السياحة المصرية، انتهت بنجاح فاعليات المعسكر التدريبي الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وبدعم كريم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج. البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، استهدف 75 طالبًا وطالبة من كلية السياحة والفنادق بجامعتي الأقصر والغردقة.