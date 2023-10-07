مدبولي: منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ستصبح أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية، عقب جولته اليوم بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى تشرفه صباح اليوم، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح مؤتمر خاص بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء خلال المؤتمر على الجهد المصري الذي يتم في المجالات ذات الصلة بعمل المنظمة، وبخاصة تمكين الشباب المصري، والرؤية التي وضعها الرئيس فيما يخص المنح الدراسية لدول العالم الإسلامي، وصندوق رعاية المبتكرين والموهوبين على مستوى العالم الإسلامي أجمع.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه قام عقب المؤتمر بتفقد تقدم الأعمال في عدد من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى ما تم ملاحظته من قطع الشوط الأكبر في تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، الذي بدأت معالمه تكتمل، ومن المرتقب خلال أشهر قليلة أن تكون كافة الأعمال بهذا المشروع قد انتهت بالفعل، معتبراً أن هذا المشروع جزء من أيقونات العاصمة الادارية الجديدة، والتي تتمتع بالعديد من المشروعات شديدة التميز، التي يتم اقامتها للأجيال المستقبلية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ، أن حجم الانجاز كبير، بالنظر إلى أن العاصمة الادارية الجديدة كانت منذ أقل من 7 سنوات، مجرد صحراء لا قيمة لها، ولكن بفضل رؤية الدولة المصرية لمضاعفة المعمور المصري، تم اختيار هذا الموقع بناء على رؤى مخططين عمرانيين واقتصاديين واجتماعيين، وبدأت عملية البناء، مضيفاً أن سرعة الانجاز ترتبط بمستوى متميز من التنفيذ، كما أن حجم العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة أتاح مئات الالاف من فرص العمل في الدولة المصرية.

وأشار مدبولي، إلى أن منطقة المال والأعمال ستصبح أحد أهم المقاصد لجذب الشركات العالمية، لفتح مقرات لها في مصر، توفر فرص عمل للشباب المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، أن جولته اليوم شملت كذلك تفقد أعمال تنفيذ حيين سكنيين بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تقدم العمل بهما، مشيراً إلى أن حي R3 اكتمل بالكامل، وبدأت الخدمات، حيث تم اليوم افتتاح مقر خدمات الاحوال المدنية، ومكتب البريد، كما أن هناك عدداً كبيراً من الأسر انتقل للسكن بالحي، وسنجد المزيد من الأسر تسكن تباعاً خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة قاموا بحجز وحدات في هذا الحي السكني.

وأكد مدبولي، أن الحي السكني الثالث حي سكني راقٍ يتم بناؤه لشبابنا وأطفالنا ليستمتعوا بجودة الحياة، من حيث مستوى التشطيب، والتخطيط الرائع، والتصميم المميز، والمناطق الخضراء المفتوحة، ومسارات المشاة، وأماكن لعب الأطفال.

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن جولته تضمنت أيضاً الحي السكني R5 والذي بدا تنفيذه في مرحلة متاخرة، ويطلق عليه جاردن سيتي الجديدة، ويتميز بطراز لافت يعيد إحياء النسق العمراني لمنطقة جاردن سيتي بوسط البلد، وكافة الأعمال تتم على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستتضمن المزيد من الزيارات لكل منطقة أو مشروع كبير لنتابع حجم العمل الذي يتم في هذا الشأن.