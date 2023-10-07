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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طوفان الأقصى.. وزير فلسطيني يطالب مصر بالتحرك لاحتواء الموقف في غزة

الدكتور أحمد مجدلاني،
الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين

أكد الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، أن مصر حاضرة لاحتواء الموقف في فلسطين.

وطالب الوزير الفلسطيني بتدخل دولي فوري لحماية غزة، مشيرا إلى وجود تحركات مصرية لوقف التصعيد، حيث دائما ما تتدخل مصر لاحتواء الموقف في قطاع غزة، ويكون لها دور في أي عملية سياسية.

وأعرب "مجدلاني" عن أمله في بدء الأشقاء المصريين التحرك السياسي على المستويات كافة لوقف العدوان، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الدكتور أحمد مجدلاني، إن ما حدث في قطاع غزة كان نتاجا طبيعيًا لسياسة الاحتلال الإسرائيلي، وانسداد الأفق السياسي بإزاحة حكومة نتنياهو حل الدولتين المعترف به دوليا جانبًا، ومنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومحاولة فرض إجراءات أحادية الجانب.

وأشار إلى أنه من الواضح الحق المشروع للشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وحقه في بيئة مقاومة للاحتلال، معتبرًا أن تفجر الأوضاع في القطاع اليوم نتاج الانسداد السياسي.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، في وقت سابق من اليوم السبت 7 أكتوبر 2023، على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، فيما أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن تل أبيب في حالة حرب.

الموقف في غزة مصر طوفان الأقصى الدكتور أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني فلسطين حماية غزة

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