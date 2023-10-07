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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية: دورة تدريبية للجودة والقضاء علي الفساد بمركز سقارة غداً

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

أعلن اللواء هشام  آمنة وزير التنمية المحلية، انطلاق الأسبوع التاسع من الخطة التدريبية الجديدة لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام 2023/2024 غداً الأحد ، بتنفيذ دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهى إدارة المؤسسة باستخدام أسلوب الكايزن للتطوير المؤسسي والجودة والقضاء علي الفساد والتى يستفيد منها 28 متدرباً.

وأشار إلى أن الدورة تستهدف اكتساب المتدربين تطبيق نظرية كايزن التى تركز على فلسفة التحسين المستمر والمنهجي والتدريجي في الطريقة التي تتم بها الأمور، ولعمليات الإنتاج في العمل ، فضلاً عن رفع مهارات التغلب على مقاومة التغيير، والتعرف على متطلبات التغيير المؤسسي الناجح، وإدارة التغيير وجعله كعنصر ناجح وحاسم في العمل ،وكيفية تحسين الجودة بطريقة الكايزن اليابانية، والتعرف على طرق تحليل المشكلات.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية المستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، مما يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، وتأهيل صف ثانى من الشباب من خلال ذراعها التدريبي بسقارة ،ايماناً منها بأن التدريب هو أحد أهم آليات تطوير المحليات ، وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن المحتوى التدريبي للدورة سيتناول مفهوم منهجية التحسين المستمر ، وأنواع أساليب التحسين ، ومفهوم منهجية الكايزن ومظلتها وأدوارها المتنوعة، فوائد تطبيقها ،وكيفية التحسين والابتكار، وخطوات عملية التحسين المستمر، وأهم العناصر اللازمة لنجاحه، والنتائج المتوقعة من تطبيق الكايزن ، كما ستتضمن الدورة استعراض نماذج وحالات عملية.

هشام امنة دورات تدريبية مركز سقارة

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