انفوجراف .. 10 نصائح لزيادة الوعي البيئي في المدارس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان زيادة الوعي البيئي في المدارس.

وأوضح المركز ان حماية البيئة من مختلف أنواع التلوث أمر أصبح مطلبًا ضروريًّا لحماية الحياة الإنسانية، وذلك يتطلب اكتساب السلوكيات البيئية الصحيحة؛ للدفاع عنها، والمحافظة على مواردها، واستغلالها بالشكل الأمثل الذي يقلل من هدر مواردها؛

لذا تعد التربية البيئية عاملًا مهمًّا وفعالًا في نشر الوعي البيئي، ونشر تلك الثقافة بين عناصر العملية التعليمية، خاصة التلاميذ الذين يقومون بدورهم في زيادة نشر الوعي بين أفراد أسرهم حول كيفية حماية البيئة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الذي يحقق التوازن بين حاجات الإنسان، وحماية النظام البيئي.



ويمثل العام الدراسي فرصة متميزة للاستفادة من طاقات التلاميذ، واستثمار الأعداد الكبيرة من المعلمين والتلاميذ وغيرهم في رفع الوعي البيئي في المجتمع، من خلال أنشطة وممارسات بيئية مستدامة، ويقدم هذا المنشور مجموعة من النصائح والأفكار حول أنشطة زيادة الوعي البيئي في المدارس.